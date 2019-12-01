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У МЗС РФ вважають, що зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде "корисною"

У МЗС РФ вважають, що зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде "корисною"

Київ • УНН

 • 11392 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним не буде формальною, так як пройде “на полях” іншого заходу, але контакт буде “корисною”, вважає міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це він заявив ефірі програми “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1”, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

“Буде зустріч в „нормандському форматі“: чотири лідери будуть там разом в один і той же час. Як вже сказали в Адміністрації Президента, є можливість поговорити В. В. Путіну і В. А. Зеленському. Вона не буде формальною, тому що це станеться „на полях“ іншого заходу, але контакт буде, безумовно, корисний, тому що ми дуже хочемо зрозуміти, як все-таки після всіх неоднозначних, суперечливих заяв з офісу В. А. Зеленського, сам український лідер бачить рух до виконання Мінських домовленостей”, — заявив Лавров.

На питання про те, чи піде мова про двосторонні відносини, він відповів, що “тут все залежить не від нас”.

“Не ми скорочували двосторонні відносини, переривали транспортне сполучення. Якщо українська сторона, як зараз багато експертів в Києві говорять, зацікавлена в їх відновленні, думаю, що за нами “не заіржавіє”, — сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше в Кремлі припустили, що президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі 9 грудня можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

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