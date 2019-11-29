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Кремль: Путін і Зеленський можуть обговорити в Парижі питання поставок газу

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі 9 грудня можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Йде двосторонній процес, як про це домовилися президенти під час недавнього телефонного спілкування. У цілому є розуміння, що спочатку на робочому рівні мають відбутися грунтовні переговори. Якщо будуть залишатися проблемні питання, по яким не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі (9 грудня під французькій столиці відбудеться саміт в нормандському форматі), де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, з тим, щоб торкнутися там і газової тематики”, — сказав представник Кремля.

Він нагадав, що в даний час по цій темі “здійснюються інтенсивні контакти, і поки вони йдуть, було б передчасно давати якісь оцінки”. При цьому, за його словами, контакти йдуть і за посередництва Єврокомісії, і в двосторонньому форматі. Пєсков ще раз підкреслив, що час для проведення переговорів “скорочується — цейтнот”.

Пєсков відмовився відповідати на питання про можливу ціну російського газу для України в рамках переговорів Москви і Києва на цю тему.

“В ході комерційних переговорів говорити про якісь цифри з боку, не будучи учасником переговорів, було б невірно і нерозумно. Тому не будемо зараз давати жодних ні пояснень про умови, з якими сторони виступають, ні (оцінювати) перспективи. Давайте дочекаємося підсумків цих контактів”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, яку ціну на поставку газу в Україну обговорюють Москва і Київ.

Як зазначав УНН, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати деталі газових переговорів РФ і України, зазначивши, що йде обмін комерційними пропозиціями.

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