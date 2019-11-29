Кремль: Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопрос поставок газа

“Идет двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения. В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже (9 декабря во французской столице состоится саммит в нормандском формате), где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику”, — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в настоящее время по этой теме “осуществляются интенсивные контакты, и пока они идут, было бы преждевременно давать какие-то оценки”. При этом, по его словам, контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате. Песков еще раз подчеркнул, что время для проведения переговоров “сокращается — цейтнот”.

Песков отказался отвечать на вопрос о возможной цене российского газа для Украины в рамках переговоров Москвы и Киева на эту тему.

“В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неверно и неразумно. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, с которыми стороны выступают, ни (оценивать) перспективы. Давайте дождемся итогов этих контактов”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, какую цену на поставку газа в Украину обсуждают Москва и Киев.

Как отмечал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать детали газовых переговоров РФ и Украины, отметив, что идет обмен коммерческими предложениями.