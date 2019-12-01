В МИД РФ считают, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет "полезной"

“Будет встреча в „нормандском формате“: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в Администрации Президента, есть возможность поговорить В. В. Путину и В. А. Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет „на полях“ другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса В. А. Зеленского, сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей”, — заявил Лавров.

На вопрос о том, пойдет ли речь о двусторонних отношениях, он ответил, что “здесь все зависит не от нас”.

“Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами “не заржавеет”, — сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее в Кремле предположили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.