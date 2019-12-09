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Саммит "нормандской четверки" пройдет сегодня в Париже

Саммит "нормандской четверки" пройдет сегодня в Париже

Киев  •  УНН

 • 21122 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже, передает УНН.

Согласно графику, который был распространен накануне, ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец.

Перед непосредственным началом встречи лидеров в “нормандском формате” президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05.

Ожидается, что позже, Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

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Уже непосредственно в 16:00 начнется встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата”.

После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата” с представителями СМИ.

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Следует отметить, что в данном графике не указано время для встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя эту встречу ранее подтвердил сам Зеленский. Вероятность такого разговора раньше, в частности, подтвердили и в Кремле, отметив, что все будет зависеть от того, как будет построен график проведения саммита.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил тогда, что Путин и Зеленский “даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа”, сказал помощник, уточнив, что “все зависит от того, как будет складываться ситуация там”.

Президент Украины отмечал, что во время саммита рассчитывает на поддержку Франции и Германии.

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