Помпео та Лавров зустрінуться у Вашингтоні після нормандського саміту та обговорять Україну - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео має намір обговорити з головою російського МЗС Сергієм Лавровим 10 грудня у Вашингтоні питання України. Про це повідомила в п'ятницю газета The Washington Post з посиланням на представників адміністрації США, передає УНН, зокрема, спираючись на російське держінформагентство ТАСС.
Зазначається, що окрім України очільники зовнішньополітичних відомств США та РФ обговорять двосторонні відносини, контроль над озброєннями та ситуацію в Сирії.
"Держсекретар США Майкл Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як очікується, обговорять такі питання, що викликають розбіжності між двома країнами, як Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями", - відзначило джерело видання.
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За даними агентства Associated Press, Помпео та Лавров проведуть за підсумками переговорів пресконференцію. Попередня особиста зустріч Лаврова і Помпео відбулася у вересні на полях Генасамблеї ООН.
Раніше виданню ТАСС підтвердили в МЗС РФ, що можливість візиту Лаврова до Вашингтона 10 грудня опрацьовується.
Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним, її напередодні підтвердив сам Зеленський.
Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.
Востаннє зустріч у “нормандському форматі” на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.