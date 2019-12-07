Сьогодні Президент скличе засідання РНБО перед зустріччю у “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні, в суботу, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) проведе закрите засідання за попередньою ухвалою українською президента Володимира Зеленського перед зустріччю останнього з лідерами Німеччини, Франції та РФ у “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр РНБО.
“Президент України Володимир Зеленський у середу провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони України. За підсумками наради ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, за яких умов можливо провести вибори на Донбасі.
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Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним, її напередодні підтвердив сам Зеленський.
Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.
Востаннє зустріч у “нормандському форматі” на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.