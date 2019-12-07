Сьогодні Президент скличе засідання РНБО перед зустріччю у “нормандському форматі”

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні, в суботу, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) проведе закрите засідання за попередньою ухвалою українською президента Володимира Зеленського перед зустріччю останнього з лідерами Німеччини, Франції та РФ у “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр РНБО.