Данілов пояснив, за яких умов можливо провести вибори на Донбасі

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мирне врегулювання ситуації на Сході України, політико-дипломатичні кроки української влади в контексті імплементації Мінських домовленостей, припинення війни, а також деокупація Криму є пріоритетом європейського порядку денного. Про це заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією Комітету Європарламенту у закордонних справах на чолі з Девідом Макаллістером, передає УНН із посиланням на пресцентр РНБО.