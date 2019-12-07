Данілов пояснив, за яких умов можливо провести вибори на Донбасі

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мирне врегулювання ситуації на Сході України, політико-дипломатичні кроки української влади в контексті імплементації Мінських домовленостей, припинення війни, а також деокупація Криму є пріоритетом європейського порядку денного. Про це заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією Комітету Європарламенту у закордонних справах на чолі з Девідом Макаллістером, передає УНН із посиланням на пресцентр РНБО.

Данілов підкреслив, що нині зусилля української влади спрямовані на імплементацію Мінських домовленостей, що позиція України базується на пріоритеті принципу територіальної цілісності та суверенітету щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму.

“Це наші території, де проживають наші люди. Вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей можуть бути проведені лише після її деокупації, і відповідно до нашого законодавства та стандартів ОБСЄ”, — заявив він.

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Секретар РНБО України наголосив на важливості координації подальших дій з інституціями та державами-членами ЄС і подякував Європейському Парламенту за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Депутати Європарламенту запевнили українську сторону у беззаперечній підтримці її територіальної цілісності та суверенітету. Вони також підкреслили свій постійний інтерес до ряду безпекових питань у цьому контексті, і у регулярному діалозі з українськими партнерами.

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Секретар РНБО України зазначив, що запланована на 9 грудня зустріч лідерів чотирьох держав у Нормандському форматі “є не тільки найбільш важливою подією зовнішньої політики України, а й найбільшим пріоритетом безпекового порядку денного Європи”.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, Рада нацбезпеки і оборони України проведе закрите засідання за попередньою ухвалою українською президента Володимира Зеленського.

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