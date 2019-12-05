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Зеленський ухвалив провести закрите засідання РНБО перед зустріччю "нормандської четвірки"

Зеленський ухвалив провести закрите засідання РНБО перед зустріччю "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 11812 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Президент України Володимир Зеленський за результами наради ухвалив рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання РНБО України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр РНБО.

“Президент України Володимир Зеленський у середу провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони України. За підсумками наради ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО взяв участь у нараді в СБУ щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО взялись за вдосконалення Головного ситуаційного центру

Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Востаннє зустріч у “нормандському форматі” на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

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