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У РНБО взялись за вдосконалення Головного ситуаційного центру

У РНБО взялись за вдосконалення Головного ситуаційного центру

Київ • УНН

 • 13058 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Раді національної безпеки та оборони відбулось засідання щодо вдосконалення роботи Головного ситуаційного центру. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.

“Згідно з дорученням Президента України Володимира Зеленського в Апараті РНБО України відбулися засідання робочих груп щодо вдосконалення роботи Головного ситуаційного центру. Виконавцям було презентовано модель роботи Головного ситуаційного центру України, зокрема у частині вимог до інформації та даних, що передаються до нього, а також маршрутів передачі таких даних”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час засідання обговорили питання вдосконалення роботи ситуаційного центру і впровадження на рівні державних органів та компаній єдиного підходу до процесу збору, передачі та накопичення даних.

“Представники Апарату РНБО України наголосили на необхідності накопичення та узагальнення у Головному ситуаційному центрі виключно достовірних верифікованих даних, на підставі яких ухвалюватимуться стратегічні рішення у сферах національної безпеки”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у НАТО допомогли Україні створити центр кібербезпеки.

Українські Національні Новини

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