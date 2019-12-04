У РНБО взялись за вдосконалення Головного ситуаційного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Раді національної безпеки та оборони відбулось засідання щодо вдосконалення роботи Головного ситуаційного центру. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Згідно з дорученням Президента України Володимира Зеленського в Апараті РНБО України відбулися засідання робочих груп щодо вдосконалення роботи Головного ситуаційного центру. Виконавцям було презентовано модель роботи Головного ситуаційного центру України, зокрема у частині вимог до інформації та даних, що передаються до нього, а також маршрутів передачі таких даних”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час засідання обговорили питання вдосконалення роботи ситуаційного центру і впровадження на рівні державних органів та компаній єдиного підходу до процесу збору, передачі та накопичення даних.
“Представники Апарату РНБО України наголосили на необхідності накопичення та узагальнення у Головному ситуаційному центрі виключно достовірних верифікованих даних, на підставі яких ухвалюватимуться стратегічні рішення у сферах національної безпеки”, — додали у пресслужбі.
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