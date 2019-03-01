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У НАТО допомогли Україні створити центр кібербезпеки

У НАТО допомогли Україні створити центр кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Службі безпеки створений ситуаційний центр кібернетичної безпеки, до створення якої долучились наші партнери з НАТО, який допоможе державі впоратись з загрозами на тлі майбутніх виборів. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

З його слів, з 2016 по 2018 рік СБУ попередила порядка 470 атак на державні інформаційні ресурси.

"На сьогодні, я вважаю, що система виборів доволі стійка. Ми впевнені в своїх можливостях. У нас добра взаємодія як з ЦВК, так з ДСТЗІ і кіберполіцією”, — сказав Грицак.

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Він зазначив, що в останніх числах лютого сервер ЦВК був підданий потужній атаці, з якою спецслужби добре впорались.

“Хочу повідомити також, що в Службі безпеки створений ситуаційний центр кібернетичної безпеки, до створення якої долучились наші партнери з НАТО”, — додав він.

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Як повідомляв УНН, Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки ДКІБ СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного Інтернет-сайту ЦВК.

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