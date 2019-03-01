В НАТО помогли Украине создать центр кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Службе безопасности создан ситуационный центр кибернетической безопасности, к созданию которой присоединились наши партнеры из НАТО, который поможет государству справиться с угрозами на фоне предстоящих выборов. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
По его словам, с 2016 по 2018 СБУ предупредила порядка 470 атак на государственные информационные ресурсы.
“На сегодняшний день, я считаю, что система выборов достаточно устойчива. Мы уверены в своих возможностях. У нас хорошее взаимодействие как с ЦИК, так с Госспецсвязью и киберполицией”, — сказал Грицак.
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Он отметил, что в последних числах февраля сервер ЦИК был подвергнут мощной атаке, с которой спецслужбы хорошо справились.
“Хочу сообщить также, что в Службе безопасности создан ситуационный центр кибернетической безопасности, к созданию которой присоединились наши партнеры из НАТО”, — добавил он.
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Как сообщал УНН, специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ГКИБ СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаке на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального Интернет-сайта ЦИК.