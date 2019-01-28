КВУ закликає штаби кандидатів вжити заходів щодо кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Проблема захисту кандидатів, політичних сил та загроза вірусних атак є суттєвими викликами для виборів президента. Про це заявив аналітик КВУ Денис Рибачок в ході міжнародного круглого столу "Шотландсько-український круглий стіл з питань виборів і протидії російській дезінформації". Про це повідомляє Комітет виборців України, передає УНН.
"КВУ закликає штаби кандидатів та політичні партії оприлюднити офіційні сторінки районних, міських та обласних осередків та сторінок в соціальних мережах для недопущення інформаційних провокацій. Представник КВУ нагадав, що 23 грудня було створено 15 фейкових сторінок районних організацій однієї з парламентських партій, що призвело до кількох хвиль інформаційних кампаній з поширення неправдивої інформації. Існує ризик, що подібна практика може мати місце під час президентських виборів у значно більшому масштабі. Тому відкритість інформаційної роботи штабів є запорукою інформаційної безпеки самих кандидатів", - йдеться у повідомленні.
Навчання представників виборчих штабів кандидатів та членів комісій базовим правилам захисту від вірусних атак може запобігти інформаційним атакам з боку РФ та втручанню у вибори. Штаби мають вже зараз готуватися до можливих ризиків.
КВУ наголошує, що в період виборчої кампанії використання російських соцмереж як інформаційних джерел про діяльність та політичну позицію кандидата суттєво збільшує ризики кіберпровокацій та дезінформації щодо суб’єкта виборчого процесу.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі.