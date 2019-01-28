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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80850 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 132053 просмотра

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КИУ призывает штабы кандидатов принять меры по кибербезопасности

КИУ призывает штабы кандидатов принять меры по кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 7893 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Проблема защиты кандидатов, политических сил и угроза вирусных атак являются существенными вызовами для выборов президента. Об этом заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок в ходе международного круглого стола "Шотландский-украинский круглый стол по вопросам выборов и противодействия российской дезинформации". Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает УНН.

"КИУ призывает штабы кандидатов и политические партии обнародовать официальные страницы районных, городских и областных организаций и страниц в социальных сетях для недопущения информационных провокаций. Представитель КИУ напомнил, что 23 декабря было создано 15 фейковых страниц районных организаций одной из парламентских партий, что привело к нескольким волнам информационных кампаний по распространению ложной информации. Существует риск, что подобная практика может иметь место во время президентских выборов в значительно большем масштабе. Поэтому открытость информационной работы штабов является залогом информационной безопасности самих кандидатов", - говорится в сообщении.

Обучение представителей избирательных штабов кандидатов и членов комиссий базовым правилам защиты от вирусных атак может предотвратить информационным атакам со стороны РФ и вмешательству в выборы. Штабы должны уже сейчас готовиться к возможным рискам.

КИУ отмечает, что в период избирательной кампании использования российских соцсетей как информационных источников о деятельности и политическую позицию кандидата существенно увеличивает риски киберпровокаций и дезинформации относительно субъекта избирательного процесса.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в Украине через социальные сети.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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