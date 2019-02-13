Комітет нацбезпеки: в Україні фактично вже створені кібервійська

"Кібервійська вже є, просто вони офіційно не оголошені. Вони переважно займаються зараз питаннями оборони нашого кіберпростору, але й роблять інші операції", - зазначив нардеп.



За його словами, такі підрозділи отримають належне фінансування. Крім того, як зазначив Винник, західні партнери України, зокрема США, надають широку експертну, фахову допомогу, а також надають обладнання.



При цьому він додав, що питання протидії кіберзагрозам для України набуває неабиякої актуальності у зв’язку із тим, що наразі в країні автоматизовано дуже багато процесів – від функціонування державних органів, проведення військових операцій, так і, наприклад, до подачі електроенергії в будівлі.



Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, на сьогодні розглядається питання про створення кібервійськ у складі Збройних сил України.



У 2018 році українські фахівці з кібербезпеки заблокували близько 400 кібератак.



За словами Президента Петра Порошенко, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчий процес.



Україна вже домовилась про взаємодію з окремими країнами-членами Альянсу щодо допомоги в сфері кібербезпеки у виборчий період.