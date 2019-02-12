У 2018 році українські фахівці заблокували близько 400 кібератак

"Загалом за 2018 рік було заблоковано близько 400 кібератак, деякі з них за своїми наслідками могли бути не менші ніж вірус Petya A. Зокрема і атака на енергетику, вірус Grey energy, який був послідовником вірусу Black energy, який ми торік заблокували"- повідомив Климчук.



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Нагадаємо, у 2017 році близько 2,9 тис. підприємців державного та приватного сектору звернулися до департаменту кіберполіції Національної поліції України у зв'язку з кібератакою на їх корпоративні мережі вірусом Petya.A.