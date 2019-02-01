Аваков запевнив, що МВС не допустить кібератак на бази ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. МВС виділило експертів з кіберполіції, що працюють над превенцією можливих атак, які можуть вплинути на хід виборчої кампанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
“Важливо створити систему яка протидіятиме втручанню кібератак. А якщо атака і буде — щоб вона не спричиняла катастрофічні наслідки. Ведеться активна робота з Європолом, Інтерполом, ФБР та ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурою та Держспецзв’язком. З нашого боку — потужна кіберполіція. Існує координація між усіма органами, і вони уважно відстежують ситуацію”, — розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Також, у МВС створили робочу групу, завдання якої — забезпечити проведення виборчого процесу в правовому полі. Робоча група відстежує оперативну ситуацію по всій країні, перевіряє факти та передає їх до Нацполіції.
Раніше глава МВС України поінформував про порушення під час кампанії президентських виборів.