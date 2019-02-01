Аваков заверил, что МВД не допустит кибератак на базы ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. МВД выделило экспертов киберполиции, работающих над превенцией возможных атак, которые могут повлиять на ход избирательной кампании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Важно создать систему, которая будет противодействовать вмешательству кибератак. А если атака и будет - чтобы она не вызывала катастрофические последствия. Ведется активная работа с Европолом, Интерполом, ФБР и ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурой и Госспецсвязи. С нашей стороны - мощная киберполиция. Существует координация между всеми органами, и они внимательно отслеживают ситуацию", - рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Также, в МВД создали рабочую группу, задача которой - обеспечить проведение избирательного процесса в правовом поле. Рабочая группа отслеживает оперативную ситуацию по всей стране, проверяет факты и передает их в Нацполицию.
Ранее глава МВД Украины сообщил о нарушениях во время кампании президентских выборов.