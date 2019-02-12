В 2018 году украинские специалисты заблокировали около 400 кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В 2018 году украинские специалисты по кибербезопасности заблокировали около 400 кибератак. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук, передает УНН.
"Всего за 2018 год было заблокировано около 400 кибератак, некоторые из них по своим последствиям могли быть не меньше вируса Petya A. В том числе и атака на энергетику, вирус Grey energy, который был последователем вируса Black energy, который мы в прошлом году заблокировали", - сообщил Климчук.
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Напомним, в 2017 году около 2,9 тыс. предпринимателей государственного и частного сектора обратились в департамент киберполиции Национальной полиции Украины в связи с кибератакой на их корпоративные сети вирусом Petya.A.