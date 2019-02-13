Комитет нацбезопасности: в Украине фактически уже созданы кибервойска
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине фактически созданы кибервойска, однако официально они не объявлены. Такое мнение высказал секретарь комитета по нацбезопасности и обороне, народный депутат Иван Винник в комментарии корреспонденту УНН.
"Кибервойска уже есть, просто они официально не объявлены. Они в основном занимаются сейчас вопросами обороны нашего киберпространства, но и делают другие операции", - отметил нардеп.
По его словам, такие подразделения получат должное финансирование. Кроме того, как отметил Винник, западные партнеры Украины, в частности США, предоставляют широкую экспертную, профессиональную помощь, а также предоставляют оборудование.
При этом он добавил, что вопросы противодействия киберугрозам для Украины приобретает особенную актуальность в связи с тем, что сейчас в стране автоматизировано очень многие процессы - от функционирования государственных органов, проведения военных операций, так и, например, до подачи электроэнергии в здании.
Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, сегодня рассматривается вопрос о создании кибервойск в составе Вооруженных сил Украины.
В 2018 году украинские специалисты по кибербезопасности заблокировали около 400 кибератак.
По словам Президента Петра Порошенко, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс.
Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса о помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период.