Комитет нацбезопасности: в Украине фактически уже созданы кибервойска

"Кибервойска уже есть, просто они официально не объявлены. Они в основном занимаются сейчас вопросами обороны нашего киберпространства, но и делают другие операции", - отметил нардеп.



По его словам, такие подразделения получат должное финансирование. Кроме того, как отметил Винник, западные партнеры Украины, в частности США, предоставляют широкую экспертную, профессиональную помощь, а также предоставляют оборудование.



При этом он добавил, что вопросы противодействия киберугрозам для Украины приобретает особенную актуальность в связи с тем, что сейчас в стране автоматизировано очень многие процессы - от функционирования государственных органов, проведения военных операций, так и, например, до подачи электроэнергии в здании.



Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, сегодня рассматривается вопрос о создании кибервойск в составе Вооруженных сил Украины.



В 2018 году украинские специалисты по кибербезопасности заблокировали около 400 кибератак.



По словам Президента Петра Порошенко, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс.



Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса о помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период.