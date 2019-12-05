Зеленский постановил провести закрытое заседание СНБО перед встречей нормандской четверки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания принял решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СНБО.
“Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, накануне секретарь СНБО принял участие в совещании в СБУ по реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.