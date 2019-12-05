Зеленский постановил провести закрытое заседание СНБО перед встречей нормандской четверки

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14238 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104092 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78834 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104018 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116496 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146665 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147466 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183992 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Зеленский постановил провести закрытое заседание СНБО перед встречей нормандской четверки

Зеленский постановил провести закрытое заседание СНБО перед встречей нормандской четверки

Киев  •  УНН

 • 11809 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания принял решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СНБО.

“Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне секретарь СНБО принял участие в совещании в СБУ по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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