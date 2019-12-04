Секретар РНБО взяв участь у нараді в СБУ щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов взяв участь у розширеній нараді у Службі безпеки України, присвяченій питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає УНН.
Повідомляється, на нараді обговорювалися питання подальшого підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектору безпеки і оборони у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих територій. Серед іншого, йшлося про важливість вдосконалення механізму взаємодії сил безпеки і оборони у всьому спектрі реагування на зовнішні загрози.
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У нараді взяли участь Голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальник Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі лідерів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня будуть обговорювати питання виведення всіх військ незаконних формувань з Донбасу, проведення виборів та терміни передачі українського кордону під український контроль.