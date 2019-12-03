В Офісі Зеленського затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Офісі Президента України Володимира Зеленського під час наради в рамках підготовки до зустрічі у Нормандському форматі затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"На нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей Глава Української держави дав доручення Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
В Офісі відзначили, що Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії.
Нагадаємо, у РНБО перед засіданням обговорили можливі сценарії реінтеграції окупованого Донбасу.
Як повідомляв УНН, Президент скликає РНБО перед нормандською зустріччю.