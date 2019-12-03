У РНБО перед засіданням обговорили можливі сценарії реінтеграції окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України має напрацювати максимально широкий комплекс заходів щодо забезпечення національних інтересів держави в умовах високого рівня нестабільності і зовнішніх загроз. На цьому наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час координаційної наради (в рамках підготовки до засідання РНБО України) з питання можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що відбулася в Апараті РНБО України, передає УНН із посиланням на пресслужбу органу.
Як повідомили у пресслужбі, Данілов підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив свою позицію щодо неприпустимості розв’язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на Сході України політико-дипломатичними зусиллями. Секретар РНБО України впевнений, що наша держава за підтримки міжнародних партнерів зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити військові дії.
“Мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання — закінчити цю війну”, — сказав він.
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Водночас Збройні Сили України матимуть усі необхідні директиви щодо різних сценаріїв розвитку подій.
Участь у нараді взяли міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр оборони України Андрій Загороднюк, начальник Генерального штабу ЗСУ — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Командувач Національної гвардії України Микола Балан, Голова Національної поліції України Ігор Клименко, Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Валентин Петров, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Мілованов, керівники інших силових відомств та державних органів, народні депутати України, урядовці, представники Офісу Президента України.
Нагадаємо, Президент скликає РНБО перед нормандською зустріччю.