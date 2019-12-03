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Три фракції у Раді виступили з заявою щодо позицій України під час нормандської зустрічі

Три фракції у Раді виступили з заявою щодо позицій України під час нормандської зустрічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під час засідання Верховної Ради України представники фракцій “Європейська солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” звернулися з заявою про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, передає кореспондент УНН.

“Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України. Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з триваючої агресії РФ заявляємо, про необхідність дотримання під час переговорів у норманському форматі принципових позицій — червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні”, — зазначив член фракції “Європейська солідарність” Андрій Парубій.

Зі свого боку члени фракції “Голос” заявили, що під час нормандської зустрічі не можна допустити жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. А також, за словами члена фракції Сергія Рахманіна, не можна допустити виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки деокупації.

“Політичні сили вимагають забезпечення принципу спершу безпека, всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ з території України, повернення контролю України над україно-російським кордоном”, — зазначив представник фракції “Батьківщина” Іван Крулько.

Нагадаємо, нормандська зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира з Зеленського з президентом РФ.

Востаннє зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

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