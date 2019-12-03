Президент скликає РНБО перед нормандською зустріччю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у нормандському форматі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів, повідомляє УНН.
Аваков повідомив, що змушений покинути конференцію через скликання РНБО.
"Президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в нормандському форматі", - сказав Аваков.
Нагадаємо, нормандська зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира з Зеленського з президентом РФ.
Востаннє зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.