Зеленський на "нормандському саміті" хоче обговорити передачу українського кордону

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На зустрічі лідерів у "нормандському форматі", що відбудеться у Парижі 9 грудня, будуть обговорювати питання виведення всіх військ незаконних формувань з Донбасу, проведення виборів та терміни передачі українського кордону під український контроль. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, передає кореспондент УНН.