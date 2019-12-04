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Зеленський на "нормандському саміті" хоче обговорити передачу українського кордону

Зеленський на "нормандському саміті" хоче обговорити передачу українського кордону

Київ • УНН

 • 16181 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На зустрічі лідерів у "нормандському форматі", що відбудеться у Парижі 9 грудня, будуть обговорювати питання виведення всіх військ незаконних формувань з Донбасу, проведення виборів та терміни передачі українського кордону під український контроль. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, передає кореспондент УНН.

"Друге питання (на зустрічі у "нормандському форматі" - ред.) буде обговорюватись в плані без пекової ситуації на Донбасі. Я впевнений, ми зможемо знайти, якщо всі захочуть припинення війни, як цього хочемо ми, то ми можем домогтись серйозних результатів з приводу виведення всіх військ незаконних озброєних формувань", - сказав Зеленський.

Він заявив, що це важливе питання, і глава держави хотів розуміти "рамку всіх цих термінів".

"Впевнений, ми будемо піднімати питання можливості місцевих виборів – яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше – щоб це відбувалось за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші партії представлені на місцевих виборах за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий безпеково доступ для журналістів. Я впевнений, ми піднімемо питання щодо формату і термінів передачі українського кордону під український контроль", - додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський очікує підняти на "нормандській зустрічі" питання обміну "всіх на всіх", та хоче повернення утримуваних українців до Нового року.

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