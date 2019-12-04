Зеленський хоче обміну "всіх на всіх" до Нового року

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський очікує підняти на "нормандській зустрічі" питання обміну "всіх на всіх", та хоче повернення утримуваних українців до Нового року. Про це він заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, передає кореспондент УНН.