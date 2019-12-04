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Зеленський хоче обміну "всіх на всіх" до Нового року

Зеленський хоче обміну "всіх на всіх" до Нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський очікує підняти на "нормандській зустрічі" питання обміну "всіх на всіх", та хоче повернення утримуваних українців до Нового року. Про це він заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, передає кореспондент УНН.

"Ми хочемо дії з термінами. Тому важливіші речі, я чесно скажу, я не знаю, вдасться нам, чи ні, але перша перемога – ми зустрічаємось. Морякі, політичні полонені, ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали вдома, зі своїми сім’ями. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дуже хочу великого обміну, який має назву "всіх на всіх". Мене цікавить, щоб всі наші були вдома", - сказав Президент.

Говорячи про фінальне комюніке майбутньої зустрічі, він зазначив, що це комюніке обговорювалось ще у вересні представниками всіх сторін.

"Пройшов час, багато чого змінилось. Дійсно, на порядку денному будуть ті питання, які є в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді – це просто слова", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Швеції за допомогу у впровадженні реформ в Україні.

Українські Національні Новини

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