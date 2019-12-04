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Зеленський подякував прем'єр-міністру Швеції за допомогу у впровадженні реформ в Україні

Зеленський подякував прем'єр-міністру Швеції за допомогу у впровадженні реформ в Україні

Київ • УНН

 • 9228 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Королівства Швеція Стефану Левену за підтримку та практичну допомогу у впровадженні реформ в Україні. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“..Я вдячний Швеції та особисто пану прем’єр-міністру за незмінну підтримку України, практичну допомогу у впровадженні важливих реформ з децентралізації , свободи слова, захисту довкілля, енергозбереження та енергетичної безпеки. Приємно, що пан прем’єр-міністр поділяє думку, що найкраща відповідь усім існуючим викликам та загрозам — це побудова успішної України”, — сказав Зеленський.

За його словами, він запевнив пана прем’єр-міністра в тому, що допомога надана Швецією для підтримки реформ в Україні себе повністю виправдовує.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч тет-а-тет із прем’єром Швеції.

Українські Національні Новини

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