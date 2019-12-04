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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13685 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104036 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78515 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103969 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116465 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146650 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147459 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине

Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине

Киев  •  УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Королевства Швеция Стефана Левена за поддержку и практическую помощь во внедрении реформ в Украине. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“.. Я благодарен Швеции и лично господину премьер-министру за неизменную поддержку Украины, практическую помощь во внедрении важных реформ по децентрализации, свободы слова, защиты окружающей среды, энергосбережения и энергетической безопасности. Приятно, что господин премьер-министр разделяет мнение, что лучший ответ всем существующим вызовам и угрозам — это построение успешной Украины”, — сказал Зеленский.

По его словам, он заверил господина премьер-министра в том, что помощь оказана Швецией для поддержки реформ в Украине себя полностью оправдывает.

Напомним, Зеленский провел встречу тет-а-тет с премьером Швеции.

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