Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине

“.. Я благодарен Швеции и лично господину премьер-министру за неизменную поддержку Украины, практическую помощь во внедрении важных реформ по децентрализации, свободы слова, защиты окружающей среды, энергосбережения и энергетической безопасности. Приятно, что господин премьер-министр разделяет мнение, что лучший ответ всем существующим вызовам и угрозам — это построение успешной Украины”, — сказал Зеленский.

По его словам, он заверил господина премьер-министра в том, что помощь оказана Швецией для поддержки реформ в Украине себя полностью оправдывает.

Напомним, Зеленский провел встречу тет-а-тет с премьером Швеции.