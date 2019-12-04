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Зеленський розпочав зустріч тет-а-тет із прем'єром Швеції

Київ • УНН

 • 13722 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Королівства Швеція Стефаном Левеном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуває в Україні з робочим візитом", - повідомили в ОПУ.

Глава держави зустрів прем’єр-міністра на ґанку Маріїнського палацу, після чого провів гостя до зали, де відбудеться представлення членів делегації Швеції та України.

Після зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Швеції у форматі віч-на-віч передбачені українсько-шведські переговори під головуванням Володимира Зеленського та Стефана Левена.

Після завершення перемовин заплановане спілкування Президента України та прем’єр-міністра Швеції з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.

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