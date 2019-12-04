Зеленський розпочав зустріч тет-а-тет із прем'єром Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Королівства Швеція Стефаном Левеном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуває в Україні з робочим візитом", - повідомили в ОПУ.
Глава держави зустрів прем’єр-міністра на ґанку Маріїнського палацу, після чого провів гостя до зали, де відбудеться представлення членів делегації Швеції та України.
Після зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Швеції у форматі віч-на-віч передбачені українсько-шведські переговори під головуванням Володимира Зеленського та Стефана Левена.
Після завершення перемовин заплановане спілкування Президента України та прем’єр-міністра Швеції з представниками українських та іноземних засобів масової інформації.