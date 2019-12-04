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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14081 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104075 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78738 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104002 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116489 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146662 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147465 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский начал встречу тет-а-тет с премьером Швеции

Зеленский начал встречу тет-а-тет с премьером Швеции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Швеция Стефана Лёвена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с пемьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном, который находится в Украине с рабочим визитом", - сообщили в ОПУ.

Глава государства встретил премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, где состоится представление членов делегации Швеции и Украины.

После встречи Президента Украины и Премьер-министра Швеции в формате один на один предусмотрены украинского-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.

После завершения переговоров запланировано общение Президента Украины и премьер-министра Швеции с представителями украинских и иностранных средств массовой информации.

Украинские Национальные Новости

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