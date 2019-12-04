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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104002 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 78329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский хочет обмена "всех на всех" до Нового года

Зеленский хочет обмена "всех на всех" до Нового года

Киев  •  УНН

 • 12175 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает поднять на "нормандской встрече" вопрос обмена "всех на всех", и хочет возвращения удерживаемых украинцев до Нового года. Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает корреспондент УНН.

"Мы хотим действия со сроками. Поэтому важные вещи, я честно скажу, я не знаю, удастся ли нам или нет, но первая победа - мы встречаемся. Моряков, политических пленных, мы вернули, но не всех. Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали дома, со своими семьями. Поэтому для меня это гуманитарный, важный, очень личный вопрос. Я хочу большого обмена, который называется "всех на всех". Меня интересует, чтобы все наши были дома", - сказал Президент.

Говоря о финальном коммюнике предстоящей встречи, он отметил, что это коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон.

"Прошло время, многое изменилось. Действительно, на повестке дня будут те вопросы, которые есть в коммюнике, но я жду более развернутых ответов, потому что ответы - это просто слова", - добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине.

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