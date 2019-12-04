Зеленский хочет обмена "всех на всех" до Нового года

"Мы хотим действия со сроками. Поэтому важные вещи, я честно скажу, я не знаю, удастся ли нам или нет, но первая победа - мы встречаемся. Моряков, политических пленных, мы вернули, но не всех. Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали дома, со своими семьями. Поэтому для меня это гуманитарный, важный, очень личный вопрос. Я хочу большого обмена, который называется "всех на всех". Меня интересует, чтобы все наши были дома", - сказал Президент.

Говоря о финальном коммюнике предстоящей встречи, он отметил, что это коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон.

"Прошло время, многое изменилось. Действительно, на повестке дня будут те вопросы, которые есть в коммюнике, но я жду более развернутых ответов, потому что ответы - это просто слова", - добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине.