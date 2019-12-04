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Зеленский на "нормандском саммите" хочет обсудить передачу украинской границы

Зеленский на "нормандском саммите" хочет обсудить передачу украинской границы

Киев  •  УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На встрече лидеров в "нормандском формате", которая состоится в Париже 9 декабря, будут обсуждать вопрос вывода всех войск незаконных формирований из Донбасса, проведение выборов и сроки передачи украинской границы под украинский контроль. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает корреспондент УНН.

"Второй вопрос (на встрече в "нормандском формате" - ред.) будет обсуждаться в плане ситуации с безопасностью на Донбассе. Я уверен, мы сможем найти, если все захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем добиться серьезных результатов по поводу вывода всех войск незаконных вооруженных формирований", - сказал Зеленский.

Он заявил, что это важный вопрос, и глава государства хотел понимать "рамку всех этих терминов".

"Уверен, мы будем поднимать вопрос о возможности местных выборов - каким образом это будет происходить. Для нас самое важное - чтобы это происходило по законодательству Украины. Для нас очень важно, чтобы там были все наши партии представлены на местных выборах по закону Украины, чтобы были не только наши иностранные наблюдатели, и чтобы был открыт безопасный доступ для журналистов. Я уверен, мы поднимем вопрос по формату и срокам передачи украинской границы под украинский контроль", - добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ожидает поднять на "нормандской встрече" вопрос обмена "всех на всех", и хочет возвращения удерживаемых украинцев до Нового года.

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