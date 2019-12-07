Данилов объяснил, при каких условиях возможно провести выборы на Донбассе

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мирное урегулирование ситуации на Востоке Украины, политико-дипломатические шаги украинской власти в контексте имплементации Минских договоренностей, прекращение войны, а также деоккупация Крыму является приоритетом европейской повестки дня. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам во главе с Дэвидом Макаллистер, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СНБО.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей, позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

“Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ”, — заявил он.

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Секретарь СНБО Украины отметил важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в беспрекословной поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте, и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

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Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате “является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы”.

Напомним, сегодня, 7 декабря, Совет нацбезопасности и обороны Украины проведет закрытое заседание по предварительному решению украинской президента Владимира Зеленского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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