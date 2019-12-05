Секретар РНБО про підготовку до "нормандської" зустрічі: жодного сценарію капітуляції

Серед пріоритетів, які відстоюватиме Президент України Володимир Зеленський під час переговорів на "нормандській" зустрічі, як вказали у РНБО, - "звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України".

"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови. Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори", - сказав секретар РНБО України, та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки згідно з українським законодавством і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.

Він зазначив також, що вибори на тимчасово непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей стануть можливими лише на звільнених територіях, за українським законодавством, і лише за присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Данілов вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у "нормандському форматі". "Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - сказав він.

Також Данілов зазначив, що найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО України під головуванням Президента України.