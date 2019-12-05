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Секретарь СНБО о подготовке к "нормандской" встречи: никакого сценария капитуляции

Секретарь СНБО о подготовке к "нормандской" встречи: никакого сценария капитуляции

Киев  •  УНН

 • 12524 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время координационного совещания в Офисе Президента Украины 3 декабря были утверждены пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и определены приоритеты, которые будет отстаивать Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с лидерами "нормандской четверки", и никакого сценария капитуляции не существует. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

Среди приоритетов, которые будет отстаивать Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на "нормандской" встречи, как указали в СНБО, - "освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины".

"Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи. Президент Украины перед нами поставил задачу с четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы", - сказал секретарь СНБО Украины, и подчеркнул, что выборы могут происходить только по украинскому законодательству и после того, как Украина возобновит свой контроль над границей с Россией.

Он отметил также, что выборы на временно неподконтрольных Украины частях Донецкой и Луганской областей станут возможными только на освобожденных территориях, по украинскому законодательству, и только в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей.

Данилов еще раз отметил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в "нормандском формате". "В частности разведение сил на трех участках - это беспрецедентные шаги с нашей стороны", - сказал он.

Также Данилов отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в Париж состоится закрытое заседание СНБО Украины под председательством Президента Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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