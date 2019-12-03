Зеленський зібрав нараду щодо підготовки до зустрічі "нормандської четвірки": деталі

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За участі Президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до зустрічі у Нормандському форматі. На нараді обговорили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

"Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО перед засіданням обговорили можливі сценарії реінтеграції окупованого Донбасу

За інформацією Офісу, на нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей Глава Української держави дав доручення Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил.

Вирішено, що перед зустріччю у Нормандському форматі відбудеться засідання РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського, зазначено у повідомленні.

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