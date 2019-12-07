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Помпео и Лавров встретятся в Вашингтоне после нормандского саммита и обсудят Украину - WP

Помпео и Лавров встретятся в Вашингтоне после нормандского саммита и обсудят Украину - WP

Киев  •  УНН

 • 16646 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить с главой российского МИД Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне вопрос Украины. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США, передает УНН, в частности, опираясь на российское госинформагентство ТАСС.

Отмечается, что кроме Украины руководители внешнеполитических ведомств США и РФ обсудят двусторонние отношения, контроль над вооружениями и ситуацию в Сирии.

“Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями”, — отметил источник.

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По данным агентства Associated Press, Помпео и Лавров проведут по итогам переговоров пресс-конференцию. Предыдущая личная встреча Лаврова и Помпео состоялась в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

Ранее изданию ТАСС подтвердили в МИД РФ, что возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.

Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, ее накануне подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, в частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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