Папа Римський закликав молитися за Україну напередодні нормандської зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Папа Римський Франциск молитися за плоди “миру в справедливості” від “нормандської” зустрічі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Ватикан.
Зустрічаючись у неділю, 8 грудня, з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву “Ангел Господній”, Папа Франциск присвятив кілька слів запланованій на понеділок зустрічі очільників країн так званої “Нормандської четвірки”.
“Завтра в Парижі відбудеться зустріч Президентів України, Росії та Франції і Федерального Канцлера Німеччини, відома як „Нормандський формат“, з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення”, сказав Папа Римський.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в “нормандському форматі” на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
7 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед “нормандським” самітом.
Раніше три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту, окресливши так звані “червоні лінії” — жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.