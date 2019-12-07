РНБО за участю Зеленського затвердила основний сценарій для "нормандської" зустрічі

КИЇВ. 7 грудня. УНН. На закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони в суботу під головуванням Президента України Володимира Зеленського був затверджений один із сценаріїв розвитку подій у зв'язку з майбутньою "нормандською" зустріччю, який буде втілюватися у життя як основний. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.