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РНБО за участю Зеленського затвердила основний сценарій для "нормандської" зустрічі

РНБО за участю Зеленського затвердила основний сценарій для "нормандської" зустрічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони в суботу під головуванням Президента України Володимира Зеленського був затверджений один із сценаріїв розвитку подій у зв'язку з майбутньою "нормандською" зустріччю, який буде втілюватися у життя як основний. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв (реінтеграції - ред.), який сьогодні буде втілюватись у життя як основний на цей час", - зазначив він.

На уточнююче запитання щодо сценарію, який мається на увазі, Данілов заявив: "Сценарій реінтеграції, мається на увазі повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей до України. Є ключові моменти, що є на порядку денному".

До ключових моментів Данілов відніс визволення українських бранців, припинення вогню, повернення кордону та питання виборів.

"Знаєте, що ми маємо велике бажання повернути наших бранців, які сьогодні знаходяться у полоні Російської Федерації, з Криму, з територій, які сьогодні тимчасово окуповані. Друге питання, ми маємо дуже велике бажання припинити вогонь... Третє питання – це питання повернення нашого кордону. Після цього питання виборів", - розповів секретар РНБО.

Він також додав, що ці чотири питання є ключовими для обговорення, а усі 5 обговорених сценаріїв – закритими.

Як раніше повідомляв УНН, в України є п’ять варіантів, залежно від того, як складуться переговори під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною.

Раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.

"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

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