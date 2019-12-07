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СНБО с участием Зеленского утвердил основной сценарий для "нормандской" встречи

СНБО с участием Зеленского утвердил основной сценарий для "нормандской" встречи

Киев  •  УНН

 • 18185 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны в субботу под председательством Президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей "нормандской" встречей, который будет воплощаться в жизнь как основной. Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев (реинтеграции - ред.), который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент", - отметил он.

На уточняющий вопрос о сценарии, который имеется в виду, Данилов заявил: "Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Есть ключевые моменты, в повестке дня".

К ключевым моментам Данилов отнес освобождение украинских пленников, прекращение огня, возвращение границы и вопрос выборов.

"Знаете, что мы имеем большое желание вернуть наших пленных, которые сегодня находятся в плену Российской Федерации, из Крыма, с территорий, которые сегодня временно оккупированы. Второй вопрос, у нас есть очень большое желание прекратить огонь... Третий вопрос - это вопрос возврата нашей границы. После этого вопрос выборов", - рассказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что эти четыре вопроса являются ключевыми для обсуждения, а все 5 обсужденных сценариев - закрытыми.

Как ранее сообщал УНН, у Украины есть пять вариантов, в зависимости от того, как сложатся переговоры во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Напомним, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

Ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Украинские Национальные Новости

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