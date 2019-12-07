Україна має п'ять варіантів, які залежать від результатів "нормандської" зустрічі - Данілов

КИЇВ. 7 грудня. УНН. В України є п’ять варіантів, залежно від того, як складуться переговори під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.