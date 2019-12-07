Україна має п'ять варіантів, які залежать від результатів "нормандської" зустрічі - Данілов

ukru
18:19 • 48392 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 106667 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107325 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 155952 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130031 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 153908 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147054 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128764 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172437 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268857 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
49 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 96649 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106449 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120479 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105916 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85518 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85518 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 155949 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 153907 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147052 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 48375 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 26860 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 23840 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105916 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113683 перегляди
Актуальне
Україна має п'ять варіантів, які залежать від результатів "нормандської" зустрічі - Данілов

Україна має п'ять варіантів, які залежать від результатів "нормандської" зустрічі - Данілов

Київ • УНН

 • 13393 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. В України є п’ять варіантів, залежно від того, як складуться переговори під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.

На запитання журналістів, як себе будуть поводити представники України, якщо президент Росії Володимир Путін буде тиснути, Данілов зазначив, що тиск і так постійний.

"Ви знаєте, вони тиснуть постійно. І варіанти, що Путін – голуб миру – фантастичні. Але нам би хотілось, щоб так сталось. Як буде – ми дізнаємось 9 грудня", - сказав Данілов.

Він зазначив, що варіанти є на будь-який випадок.

"Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимось, якщо ми домовимось частково, якщо ми домовимось повністю. На будь-який випадок в нас є п’ять варіантів. Усі органи центральної влади готові, усі Збройні сили, усі наші спеціалізовані органи – готові до будь-якого сценарію", - додав голова РНБО.

Данілов повідомив, що як будуть розвиватись події, залежить від того, у який спосіб будуть проведені переговори і які будуть досягнуті угоди 9 грудня на "нормандській" зустрічі.

На запитання про амністію людей з окупованих територій Донбасу, він відповів: "Ті, у кого руки в крові – ніякої амністії отримати не можуть. Ті люди, які не вбивали: вчителі, лікарі і решта – усе це має бути проговорено", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною.

Раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.

"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18