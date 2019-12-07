Україна має п'ять варіантів, які залежать від результатів "нормандської" зустрічі - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В України є п’ять варіантів, залежно від того, як складуться переговори під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.
На запитання журналістів, як себе будуть поводити представники України, якщо президент Росії Володимир Путін буде тиснути, Данілов зазначив, що тиск і так постійний.
"Ви знаєте, вони тиснуть постійно. І варіанти, що Путін – голуб миру – фантастичні. Але нам би хотілось, щоб так сталось. Як буде – ми дізнаємось 9 грудня", - сказав Данілов.
Він зазначив, що варіанти є на будь-який випадок.
"Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимось, якщо ми домовимось частково, якщо ми домовимось повністю. На будь-який випадок в нас є п’ять варіантів. Усі органи центральної влади готові, усі Збройні сили, усі наші спеціалізовані органи – готові до будь-якого сценарію", - додав голова РНБО.
Данілов повідомив, що як будуть розвиватись події, залежить від того, у який спосіб будуть проведені переговори і які будуть досягнуті угоди 9 грудня на "нормандській" зустрічі.
На запитання про амністію людей з окупованих територій Донбасу, він відповів: "Ті, у кого руки в крові – ніякої амністії отримати не можуть. Ті люди, які не вбивали: вчителі, лікарі і решта – усе це має бути проговорено", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною.
Раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.