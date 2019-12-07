Украина имеет пять вариантов, которые зависят от результатов "нормандской" встречи - Данилов

На вопрос журналистов, как себя будут вести представители Украины, если президент России Владимир Путин будет давить, Данилов отметил, что давление и так постоянное.

"Вы знаете, они давят постоянно. И варианты, что Путин - голубь мира - фантастические. Но нам бы хотелось, чтобы так случилось. Как будет - мы узнаем 9 декабря", - сказал Данилов.

Он отметил, что варианты есть на любой случай.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять вариантов. Все органы центральной власти готовы, все Вооруженные силы, все наши специализированные органы - готовы к любому сценарию", - добавил глава СНБО.

Данилов сообщил, что как будут развиваться события, зависит от того, каким образом будут проведены переговоры и какие будут достигнуты соглашения 9 декабря на "нормандской" встрече.

На вопрос об амнистии людей с оккупированных территорий Донбасса, он ответил: "Те, у кого руки в крови - никакой амнистии получить не могут. Те люди, которые не убивали: учителя, врачи и другие - все это должно быть проговорено", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

Ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

"Нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.