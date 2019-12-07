Данілов про підсумки засідання РНБО перед "нормандським самітом": обговорили три питання

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє кореспондент УНН.