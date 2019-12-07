Данілов про підсумки засідання РНБО перед "нормандським самітом": обговорили три питання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє кореспондент УНН.
"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв (реінтеграції - ред.), який сьогодні буде втілюватись у життя як основний на цей час", - зазначив він.
На уточнююче запитання щодо сценарію, який мається на увазі, Данілов заявив: "Сценарій реінтеграції, мається на увазі повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей до України. Є ключові моменти, що є на порядку денному".
"Друге питання, яке обговорювалось – це питання, пов'язане з територіальною обороною. Генерал-полковник Коваль призначений відповідальним за цей напрямок. До 31 грудня (за уточненням пресслужби РНБО, 31 грудня 2020 року - ред.) має бути повністю закінчена ситуація, пов’язана з цим питанням. І ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогоднішній день мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання прийняти у цьому участь – будуть найближчим часом долучені до цього питання", - вказав Данілов.
"Третє питання, що було на розгляді – це питання з кібербезпеки. Кібербезпека – дуже важливий на сьогоднішній день момент. Ми щодня відчуваємо атаки з певних територій на наш кіберпростір", - додав він.
Зі слів серкетрая РНБО, "у цих трьох питання прийнято одноголосне рішення". "Ми працюємо", - вказав Данілов.
Раніше секретар РНБО, заявляючи про підготовку до "нормандської" зустрічі, вказував, що немає жодного сценарію капітуляції.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.