Зеленський вже зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вже зібрав закрите засідання Ради національної безпеки і оборони перед "нормандським" самітом у Парижі 9 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Напередодні саміту у Нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Зустріч, на якій присутні всі члени РНБО, проходить у закритому режимі в Офісі Глави держави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.