Папа Римский призвал молиться за Украину накануне нормандской встречи

Встречаясь в воскресенье, 8 декабря, с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень" Папа Франциск посвятил несколько слов запланированной на понедельник встречи руководителей стран так называемой "Нормандской четверки".

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", сказал Папа Римский.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

7 декабря 2019 Президент Украины Владимир Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

Ранее три оппозиционные партии Верховной Рады Украины подписали обращение, призывая власть не сдавать национальные интересы во время Нормандского саммита, очертив так называемые "красные линии" - никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.