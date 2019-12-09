К вопросу восстановления контроля на рубежом вернемся на следующей встрече в "нормандском формате" - Зеленский

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей. Уверен, мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в" нормандском формате "четыре месяца", - сказал Президент.

Напомним, следующий саммит в нормандской формате состоится через четыре месяца. Об этом во время брифинга "нормандской четверки" рассказал президент Французской Республики Эммануэль Макрон.