Президент Украины: мы продолжим существующий закон "об особом статусе Донбасса"

"Закон действующий (об "особом статусе Донбасса") на продолжение - да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли старый закон внесен в ВР.

"Нам легче сейчас продолжить этот законопроект, потом внести позже формулу Штайнмайера ... чем сейчас подождать", - сказал Президент, добавив, что голосовать за уже новый закон будет сложнее.

На вопрос о том, будет ли закон продлен на год, Зеленский ответил "да".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом он заявил на совместной пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате".