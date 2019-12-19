Путина "насторожило" заявление Зеленского о пересмотре минских соглашений

"Нет ничего кроме "минских соглашений". И меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется просмотр "минских соглашений", тогда вся ситуация вообще может зайти в тупик, потому что ключом этих соглашений является закон "об особом статусе Донбасса", который должен быть имплементирован в украинский основной закон - в Конституцию", - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас упомянутый закон продлили на год, в то время как Россия настаивает, чтобы закон имел "постоянно действующий характер".

Как сообщалось ранее в УНН, накануне Президент Зеленский одобрил продление действия закона об "особом статусе" Донбасса на год.